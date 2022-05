Ct Mancini: “Vittoria della Roma in Conference è importante, ma non è la Champions”

Le parole dell'allenatore: "La distanza rispetto alla prima competizione europea è ancora considerevole"

L'Italia si ritrova a Coverciano per preparare la sfida contro l'Argentina campione d'America e le successive partite valevoli per la Nations League contro Germania, Ungheria e Inghilterra. In conferenza stampa, il c.t. Mancini ha detto la sua anche sulla vittoria in Conference della Roma: "E' importante per il calcio italiano e per noi, perché i nostri nazionali giocano gare importanti". Secondo il tecnico, però, il successo giallorosso non deve illudere: "E' chiaro che rispetto a chi si gioca la Champions la distanza è ancora considerevole".