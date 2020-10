CSKA Sofia, Turitsov: “Contro la Roma abbiamo una possibilità”

Periodo non semplice quello per il CSKA Sofia, che ha visto negli ultimi giorni un avvicendamento in panchina con l’allontanamento di Stamen Belchev. Prima della partenza per Roma ha parlato il difensore dei bulgari, Ivan Turitstov, che ha fatto il punto in vista della gara di domani: “I frequenti cambi di allenatore non sono piacevoli, ma l’atmosfera in squadra è buona. Anche l’umore è molto alto. Non gioco da quasi due mesi, i alleno alla pari con la squadra da una settimana e mezza. Mi sento bene, penso di essere pronto. Se riesco a fare il mio esordio in Europa League contro una squadra come la Roma, sarò molto felice. Non posso commentare la decisione della direzione di rilasciare Stamen Belchev. Non siamo delusi, ma nemmeno felici. Abbiamo una possibilità contro la Roma e loro sono persone come noi. Tutto è possibile, ma è il calcio. Non credo che usciamo come outsider. Abbiamo un’enorme possibilità. Questa è una partita molto importante per noi “. Intanto la squadra è sbarcata nella Capitale, priva solo dell’indisponibile Jurgen Matej, con il tecnico Daniel Morales che terrà la conferenza stampa pre partita alle 18.30 allo Stadio Olimpico.