Una serata storta per la Roma in quel di Sofia. Oltre alla sempre più probabile sconfitta sul campo con il CSKA, per i giallorossi c’è da registrare anche un possibile problema fisico per Bruno Peres. Il terzino brasiliano ha lasciato il campo all’ottantesimo minuto zoppicando, a causa di quello che sembrerebbe essere un problema muscolare. A prendere il posto di Bruno Peres è stato Filippo Tripi, altro prodotto del vivaio giallorosso.