CSKA Sofia-Roma, le probabili formazioni: Mkhitaryan dietro Abraham-Zaniolo

Nell'ultima sfida di girone di Conference League, Mourinho ritrova Tammy dopo l'assenza per squalifica contro l'Inter. Accanto a lui dovrebbe agire Nicolò, con dietro l'armeno a smistare palloni

Giovedì pomeriggio la Roma affronterà il CSKA Sofia in Bulgaria per l'ultima partita del girone di Conference League. Con il secondo posto ormai certificato, la squadra di Mourinho avrà un occhio puntato sul campo dello Zorya, dove il Bodo Glimt dovrà vincere per avere la certezza del primo posto. D'altro canto, lo Special One cercherà di vincere a tutti i costi contro i bulgari, sperando in uno scivolone dei norvegesi.