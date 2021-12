CSKA Sofia-Roma, le formazioni ufficiali di Mladenov e Mourinho

Il portoghese continua con la difesa a tre composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla

La Roma affronta l'ultima giornata del girone di Conference League non padrona del suo destino. Un'eventuale vittoria in Bulgaria contro il CSKA Sofia potrebbe non bastare ai giallorossi in caso di vittoria anche del Bodo contro lo Zorya. Mourinho porta con sè molti ragazzi della Primavera e lascia a casa Mkhtaryan, Smalling e RuiPatricio, ma spera ancora nel primo posto che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di Conference League, evitando per il momento le retrocesse dall'Europa League. Il portoghese conferma ancora la difesa a 3 con Fuzato tra pali, annunciato già in conferenza stampa, linea difensiva composta da Mancini, squalificato per il prossimo turno di campionato, Ibanez e Kumbulla, sulla fascia destra torna Karsdorp con Vina dalla parte opposta e a supportare le due punte Mayoral, in campo a sorpresa dall'inizio, e Abraham, ci saranno Veretout, Cristante e il 2002 Bove.