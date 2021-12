CSKA Sofia-Roma, la moviola: ammoniti Bove, Mancini e Kumbulla

Episodi arbitrali e cartellini della sfida del Vasil Levski di Sofia

CSKASofia e Roma si sono affrontati allo stadio Vasil Levski National per l'ultima partita del gruppo C di Conference League. La direzione di gara è stata affidata all'arbitro scozzese Nicholas Walsh. Gli assistenti sono stati Graeme Stewart e Calum Spence mentre il IVUomo il signor Colin Steven. I giallorossi si sono qualificati come primi nel girone dopo la vittoria per 3-2 ai danni dei bulgari. Il primato si è materializzato anche in seguito al 2-2 tra Zorya e Bodo Glimt.