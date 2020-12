CSKA Sofia-Roma, i convocati di Fonseca: torna Smalling, tanti i big assenti

La Roma è pronta ad affrontare la trasferta in Bulgaria per affrontare nell’ultima sfida del girone A di Europa League il CSKA Sofia. Il tecnico Fonseca, in attesa di presentare la sfida in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati: la vera notizia è il rientro di Smalling, che anche nella rifinitura si è allenato con i compagni. Tanti i big assenti:oltre agli acciaccati Veretout e Pellegrini, Fonseca lascia a riposo anche Dzeko, Mkhitaryan, Cristante, Ibanez, Spinazzola e Mirante. Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Berti, Boer

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Calafiori

Centrocampisti: Villar, Diawara, Bove, Milanese, Tripi

Attaccanti: Pedro, Mayoral, Carles Perez, Ciervo, Bamba