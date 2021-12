CSKA Sofia, pari beffa al 91′: giovedì la sfida contro la Roma

La squadra di Mladenov si fa raggiungere sull'1-1 nel recupero dal Pirin Blagoevgrad

La Roma si gode il suo giorno di riposo, in attesa di tornare in campo ad allenarsi domani alle 15. Oggi, invece, il CSKA Sofia - prossimo avversario dei giallorossi nell'ultima di Conference League giovedì sera - è sceso in campo contro il Pirin Blagoevgrad, uscendo dal campo in trasferta solo con un punto e rallentando nella rincorsa al primo posto. La squadra di Mladenov va inizialmente in vantaggio con Muhar, poi al 91' il pari di Manolev. La Roma giovedì alle 18.45 punterà al primo posto nel girone e per conquistarlo dovrà vincere a Sofia sperando in un risultato favorevole anche tra Bodo/Glimt e Zorya.