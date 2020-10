CSKA Sofia, Morales: “Abbiamo delle potenzialità, possiamo fare bene contro la Roma”

Prima di partire per Roma, uno dei tre allenatori del CSKA Sofia, Daniel Morales (gli altri due tecnici sono Dinchev e Chomakov), ha parlato così alla stampa bulgara: “Penso che la squadra abbia già giocato abbastanza partite e che sappia cosa fare. Adesso bisogna pensare solo alla Roma, che farà la sua partita. Abbiamo le qualità per fare bene, non c’è niente di impossibile. Se vinciamo non sarà una sorpresa, perché questo è il CSKA. Non credo che la Roma ci sottovaluterà, è una grande squadra e non lo farà. Vorranno vincere, ma siamo pronti. Continuo a lavorare con la squadra come era prima, in un giorno non può cambiare niente. La squadra deve solo credere che questi risultati non sono stati raggiunti per caso“.

DANIEL MORALES IN CONFERENZA STAMPA

Nella conferenza stampa delle 18.30, Daniel Morales ha dichiarato: “Dobbiamo giocare con fiducia. Il CSKA Sofia ha delle potenzialità, dobbiamo credere in noi stessi. I giocatori sanno cosa devono fare. Non siamo venuti qui a fare una passeggiata o per vedere lo stadio, dobbiamo tornare sui nostri livelli. Possiamo fare qualcosa di buono“. Queste le sue parole riportate da “Topsport.bg”.