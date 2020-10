CSKA Sofia, Morales: “La Roma è un’ottima squadra, ma noi dovevamo fare gol”

Punto prezioso per il CSKA Sofia, che strappa uno 0-0 prestigioso in casa della Roma, anche con qualche rimpianto. A fine partita le parole di Daniel Morales, allenatore dei bulgari:

MORALES IN CONFERENZA STAMPA

“Credo che la squadra abbia fatto una buona partita. Non posso dire che sia stata ottima, ma si sono davvero impegnati per fare quello che ci eravamo preposti. La Roma ha un’ottima squadra, qua non è facile. Ognuno di noi può migliorare. E’ giusto essere critici e capire cosa si può migliorare. Non abbiamo realizzato le occasioni create, dobbiamo essere più concentrati e segnare”