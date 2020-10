CSKA Sofia, Belchev: “Roma favorita del girone, ci giocheremo le nostre possibilità”

Domani prenderà il via l’Europa League, con la Roma impegnata nel girone A. L’esordio sarà contro lo Young Boys mentre nell’altra partita si sfideranno Cluj e CSKA Sofia. Il tecnico dei bulgari non ha dubbi sulla favorita tra le quattro: “Il nostro gruppo è molto difficile, con la Roma che è favorita per il primo posto. Penso però che noi ci potremo giocare le nostre possibilità. Cercheremo di fare bella figura e se ci sarà la possibilità, proveremo a superare il girone“. Stamen Belchev, allenatore del CSKA, condivide le sue speranze in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i romeni: “Spero che la squadra abbia lo stesso rendimento dei preliminari e non quello visto nell’ultima partita di campionato. Il Cluj è una squadra solida e sanno giocare bene in velocità, se gli lasciamo troppo spazio siamo nei guai”.