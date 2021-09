CSKA Sofia avanti in Coppa di Bulgaria: Hebar battuto 3-0

La squadra di Mladenov avanza agli ottavi con un risultato netto

Il CSKA Sofia prosegue il suo cammino in Coppa di Bulgaria. Pochi minuti fa, la squadra Mladenov - avversaria della Roma in Conference League, battuta 5-1 giovedì scorso - ha centrato il traguardo degli ottavi di finale battendo nettamente l'Hebar. Il CSKA si è imposto in casa con il risultato di 3-0, iniziando alla grande la difesa del trofeo vinto pochi mesi fa. A segno Caicedo, Ahmedov e poi ancora Caicedo (squalificato con la Roma) per gli uomini di Mladenov che ha ritrovato una pedina importante come Geferson. Domenica pomeriggio anche il CSKA giocherà il derby di Sofia, proprio come i giallorossi: alle 16.30 la supersfida con il Levski.