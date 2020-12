Cska Sofia, Akrapovic: “La Roma ci è stata superiore in ogni aspetto”

Bruno Akrapovic, tecnico del Cska Sofia, è tornato sul match di ritorno giocato e vinto con la Roma in Europa League nell’ultima gara della fase a gironi. Queste le sue dichiarazioni ad Arena Sport: “Sono dovuto venire in Bulgaria e allenare il Cska per battere la Roma. I giallorossi sono stati superiori sotto ogni aspetto alla mia squadra, ma questo è il calcio e non c’è un solo modo per vincere. Ricordo che un allenatore mi faceva sempre un esempio. Sei seduto al bar con una ragazza, le parli per due ore, le offri da bere e poi arriva un altro e se la porta in camera. Il primo sembrava in vantaggio, ma è il secondo ad aver avuto successo. È quello che è successo con la Roma“.