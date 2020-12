CSKA Sofia, Akrapovic: “Giocato come volevamo”. Sowe: “Felice per la doppietta”

Al termine della partita contro la Roma, ha parlato Bruno Akrapovic, tecnico del CSKA Sofia. Queste le sue dichiarazioni nel post match, raccolte da “TopSport”: “Abbiamo spronato la squadra in ogni modo, doveva credere di poter vincere. Non importa chi fosse in campo per la Roma, abbiamo mostrato le nostre qualità facendo vedere pressing, un buon gioco e segnando tre gol. Abbiamo avuto buone occasioni, all’inizio abbiamo giocato esattamente come volevamo. La squadra giocava bene anche con Belchev (l’allenatore precedente, ndr), ma se continuiamo come abbiamo giocato oggi abbiamo ottime possibilità“.

Così invece Ali Sowe, autore di due reti: “Una vera soddisfazione. Sono molto contento, segnare due gol alla Roma è un successo per me“.