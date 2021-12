CSKA-Roma, Mourinho sceglie il tandem Abraham-Mayoral: prima volta in stagione

Mourinho sceglie la coppia inedita Abraham-Mayoral per la trasferta in Bulgaria

Per l'ultima sfida della fase a girone di Conference League, Mourinho continua a puntare sulla difesa a tre ma cambia la coppia di attaccanti. Torna dal primo minuto Tammy Abraham dopo la brutta prestazione di Bologna e la squalifica scontata contro l'Inter, mentre si rivede dal primo minuto Borja Mayoral. Chance da titolare per lo spagnolo, la seconda in Conference League dopo quella in Norvegia contro il Bodo, dove ha lasciato il campo dopo 46 minuti di gioco. Per l'attaccante di proprietà del Real Madrid è solo l'ottava presenza in tutte le competizioni nelle quali ha collezionato appena 114 minuti in campo, per una media di circa 15 a partita. Dopo un'ottima prima stagione in giallorosso con 45 presenze e 17 gol, il destino di Borja Mayoral sembra essere lontano dalla Capitale con la Fiorentina alla finestra in caso di cessione di Vlahovic. Fuori dai titolari Zaniolo per problemi fisici, spazio dunque all'inedita coppia anglo spagnola che Mourinho spera possa regalare ai giallorossi l'accesso diretto agli ottavi di Conference League, Bodo permettendo.