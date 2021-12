Cska-Roma, Mou si fida della Primavera: convocati Mastrantonio e Persson

E' il turno di altri due ragazzi della squadra di Alberto De Rossi che sta uccidendo il campionato Primavera

La Primavera di Alberto De Rossi vola in campionato. E Mourinho lo sa bene visto che è uno degli spettatori più assidui delle partite dei ragazzi giallorossi. Lo dimostra l'utilizzo dei vari Tripi, Bove, Felix Afena-Gyan o Volpato. Questa volta, in occasione dell'ultima gara del girone di Conference League contro il CSKA Sofia, è il turno della convocazione per altri esordienti. Si tratta del portiere Mastrantonio, classe 2004 cresciuto nell'Urbetevere e ora padrone della porta della Primavera , e dell'attaccante svedese Persson, che insieme a Felix ha rappresentato la coppia d'attacco inarrestabile in avvio di stagione del massimo campionato giovanile e che ora ha preso il posto in pianta fissa del ghanese segnando 5 gol nell'ultimo mese.