Tommaso Milanese ha segnato il primo gol con la maglia della Roma a soli 18 anni in Europa League. È il terzo 2002 a riuscirci nella competizione, dopo Calafiori e Colombo (Milan). Un bel traguardo, per il quale Marash Kumbulla si è voluto complimentare anche via social con una Stories su Instagram: “Complimenti per il tuo primo gol”. Il difensore in questa stagione ne ha segnati già due, con il Milan e con lo Young Boys, entrambi decisivi.