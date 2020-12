Cska-Roma, Boer si gode l’esordio: “Giornata indimenticabile nonostante la serata storta” – FOTO

La notte dei Primavera della Roma si è chiusa con una sconfitta. A Sofia l’ultima partita del girone di Europa League è finita 3-1 per il Cska. Ma per chi ha esordito ieri rimane comunque una notte impossibile da dimenticare. Tra questi anche il portierino Pietro Boer, classe 2002, che ha sostituito Pau Lopez e Mirante: “Anche se la partita non è andata come speravamo, resta comunque una giornata indimenticabile” ha scritto sui social il numero uno ex Venezia. Fonseca lo ha schierato per preservare il numero uno spagnolo, che contro il Bologna dovrebbe essere titolare. Le condizioni fisiche di Mirante non gli garantiscono di essere presente al Dall’Ara nella sfida contro la sua ex squadra.