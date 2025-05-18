La Roma prova a riprendersi subito tre punti in campionato dopo la sconfitta in casa dell'Atalanta che ha interrotto una serie di risultati utili di 19 partite. E ha pure alimentato parecchie polemiche per il rigore assegnato dall'arbitro in campo e poi tolto dopo l'on field review nonostante non si trattasse di chiaro ed evidente errore in quanto il tocco era evidente. Un modus operandi che ha fatto infuriare nel postpartita Ranieri, che ha lasciato addirittura l'intervista a 'Dazn'. Il comportamento dell'allenatore della Roma non è andato giù a Giuseppe Cruciani, che al podcast 'Area Fritta' ha attaccato sir Claudio: "Il varista di Dazn, Luca Marelli, che mi pare competente, è stato sostanzialmente trattato come un cretino da Ranieri, è vergognoso. Uno che ha l’aura del santo, del vecchio saggio, sempre molto posato, appena ascoltato Marelli non ha voluto neanche parlarci e se n’è andato. Tipico atteggiamento da arrogante che non ti aspetti da Ranieri".

Caricamento post Instagram...