Crouch: “Quando stavo al Liverpool ho dato a Benitez il libro di Mourinho”

L'attaccante inglese ha consegnato al tecnico spagnolo un manuale su come essere vincenti

Peter Crouch, ex attaccante anche di Liverpool e della nazionale inglese, ha rilasciato un'intervista alla rivista FourFourTwo, nella quale ha raccontato un aneddoto di cui è protagonista il tecnico della Roma: "Ai tempi del Liverpool avevamo tirato a sorte per farci i regali di Natale. Mi è capitato Benitez. Gli ho regalato il libro di Mourinho per imparare a renderci campioni. Il libro l'ha incuriosito e ha detto che lo avrebbe sicuramente letto". Ha esclamato il centravanti".