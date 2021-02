Crotone, Stroppa a rischio: idea De Rossi per la panchina

Alle ore 18 si giocherà Crotone-Sassuolo, una partita importante per il prosieguo di stagione dei calabresi e del tecnico Giovanni Stroppa, a rischio esonero a causa dell’ultimo posto in classifica con 12 punti conquistati in ventuno giornate. Secondo “Gazzetta.it”, per la panchina rossoblù la famiglia Vrenna starebbe pensando a Daniele De Rossi: ci sarebbero stati già dei contatti con l’ex centrocampista della Roma, a cui la presidenza vorrebbe affidare un progetto pluriennale. DDR, che attualmente sta svolgendo online il corso per ottenere la qualifica di allenatore, nei mesi passati è stato accostato a diversi club, tra cui la Fiorentina.