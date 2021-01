Crotone, scarico per chi ha giocato a San Siro: domani rifinitura e conferenza di Stroppa

Dopo il pesante 6 a 2 incassato a San Siro contro l’Inter, il Crotone di Stroppa è tornato a lavorare nel proprio centro sportivo per preparare la complicatissima sfida contro la Roma di Fonseca in programma il giorno dell’Epifania alle 15. Scarico per chi è sceso in campo ieri, mentre normale sessione di lavoro per il resto del gruppo, che domani svolgerà la consueta rifinitura prima della conferenza stampa del tecnico rossoblù. Nonostante la complicata situazione di classifica – Crotone all’ultimo posto in classifica con soli 9 punti ottenuti – la squadra di Stroppa può contare su alcuni singoli di grande intraprendenza come Messias, vera e propria rivelazione stagionale tra le fila calabresi.