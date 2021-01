Crotone-Roma, via libera per i giallorossi: tutti negativi i test covid

Sospiro di sollievo in casa Roma. Sono tutti negativi gli ultimi test covid, effettuati ieri notte sul gruppo squadra. L’apprensione per il caso Pinto, che aveva bloccato inizialmente anche la partenza del tecnico Paulo Fonseca, è stata messa da parte questa mattina. I risultati dei controlli fanno sorridere i giallorossi, che hanno quindi l’ok per scendere in campo regolarmente contro il Crotone all’Ezio Scida. Il fischio d’inizio è fissato per le 15. Regolarmente presente il tecnico portoghese, partito questa mattina dopo il secondo test covid (negativo) in poche ore.