Crotone-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Roma sfida il Crotone all’Ezio Scida e mette nel mirino la terza vittoria consecutiva in campionato. I giallorossi scendono in campo nel giorno della Befana alle 15 e provano a blindare il terzo posto prima dei big match con Inter e Lazio.

Le probabili formazioni di Crotone-Roma

Fonseca farà tre cambi rispetto alla partita con la Sampdoria. Giocano Kumbulla, Cristante e Mayoral. Fuori Dzeko, Pellegrini sarà capitano. Stroppa si affida all’attacco classico, formato dal tandem Simy-Messias.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Simy, Messias.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Crotone-Roma: dove vederla in tv e streaming

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Crotone-Roma sarà trasmessa dalle 15 di mercoledì 6 gennaio in diretta su Sky, al canale Sky Sport numero 253. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.