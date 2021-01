Crotone-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: fuori tre titolari, c’è Mayoral per Dzeko

Per il match di Crotone (ore 15) Paulo Fonseca ha previsto qualche cambio, ma senza esagerare. Ne avrebbe fatto qualcuno in più, soprattutto sugli esterni, ma i tanti infortuni di questo inizio 2021 glielo hanno impedito. Sicuramente ci saranno tre innesti rispetto alla partita con la Sampdoria. In difesa dal primo minuto si rivede Kumbulla, che giocherà insieme a Mancini e uno tra Smalling e Ibanez (inglese favorito). A centrocampo va verso l’esclusione Villar, al suo posto Cristante. In attacco confermati Pellegrini e Mkhitaryan, mentre il capitano Edin Dzeko partirà dalla panchina. Nuova chance per Borja Mayoral.

Crotone-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani

Il Messaggero

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

La Gazzetta dello Sport

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Il Corriere dello Sport

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Il Tempo

(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Tuttosport

(3-4-2-1) Pau Lopez; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.