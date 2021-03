Cristofoletti (intermediario Gaich): “La Roma era interessata a lui”

Un suo gol ha deciso la sfida dello Stadium tra Juventus e Benevento, regalando tre punti insperati ai giallorossi di Filippo Inzaghi. Il protagonista della domenica pomeriggio di Serie A è senza dubbio Adolfo Gaich, alla seconda rete in campionato. Oggi Angelo Cristofoletti, agente e intermediario di mercato che a gennaio ha portato l’attaccante in Campania, a “Calciomercato.it” ha parlato dell’interesse per il giocatore di alcune squadre italiane, tra cui la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Gaich non è riuscito a sbocciare subito dopo il Mondiale Under 20 perché le pretese economiche del San Lorenzo erano molto importanti. Era sui taccuini di moltissimi addetti ai lavori del calcio europeo e soprattutto del calcio italiano. C’era stato l’interesse di club di prima fascia: Roma, Torino, Bologna. Club di media-alta fascia di Serie A si erano interessati a lui“. La Roma, in particolare, si avvicinò al giocatore nel 2020.