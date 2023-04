Cristante: “Vogliamo la Champions e andare avanti in Europa”

Siete in pena zona Champions. "Si, sapevamo che era fondamentale oggi perché abbiamo scavalcato due squadre. Per stare là è dura, oggi era importante vincere".

Non avete di nuovo subito gol. “Quando non prendiamo gol è sempre più facile vincere. Il gol davanti riusciamo a farlo ma quando difendiamo bene sappiamo che possiamo portare a casa la partita".

Che Feyenoord ti aspetti? “Un Feyenoord forte, come lo sono tutti in Europa. Sono più forti dell’anno scorso. Siamo in corsa per entrambi gli obiettivi. Se siamo concentrati possiamo fare grandi cose".