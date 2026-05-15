Bryan Cristante, centrocampista e capitano della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A a due giorni dall'attesissimo derby contro la Lazio. La stracittadina, in programma domenica 17 maggio all'Olimpico con fischio d'inizio alle 12, è una sfida chiave per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito le parole del numero 4 giallorosso: "Abbiamo fatto un grandissimo percorso quest'anno. Siamo lì e abbiamo a portata di mano la Champions League, ma chiaramente non dipende solo da noi. Dobbiamo vincere, abbiamo questo obiettivo fortissimo. Sappiamo che abbiamo una sola strada e, oltre all'importanza del derby, c'è l'importanza dei 3 punti che per noi contano moltissimo".

Che cosa significa il derby e che atmosfera si respira a Roma? "Il derby è sempre il derby. Lo stato di forma non conta. Come è importante per i nostri tifosi, il derby lo è anche per i loro. Entrambe le squadre metteranno qualcosa in più, è una partita a sé. Sappiamo che dobbiamo vincere e metteremo tutto in campo per farcela. Tutta la città si agita, si attivano tutti e nell'aria si sente che la settimana è diversa. Percepisci che la città sta aspettando qualcosa di importante. Ormai so l'importanza di questa partita per i nostri tifosi, si sente davvero in tutta la città. Più si avvicina il giorno della gara e più quest'adrenalina sale. Se metti troppo cuore non hai la lucidità per poter vincere e viceversa, bisogna rimanere equilibrati mettendo però qualcosa in più. Serve un bel mix di tutto per riuscire a portarla a casa".

Che cosa ne pensa di Malen? "Forte, dentro l'area è devastante. Ha rapidità nel controllo, nel spostarsi la palla, nel calciare ed è freddo sotto porta. Per noi è un’arma in più, ce lo teniamo bello stretto e speriamo continui così in queste due partite. Il derby si sente talmente tanto che si arriva sempre pronti, si percepisce nell'aria".

E di Gasperini? "Siamo stati bravi a seguire il mister anche nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti in scia al mister e fatto ciò che ci chiedeva. Con il passare del tempo abbiamo appreso sempre di più i suoi schemi. La nostra bravura è stata non mollare mai le idee del mister".

La Champions League è possibile? "La Champions è un nostro obiettivo, abbiamo fatto un grande campionato e sarebbe brutto buttarlo via alla fine così. Non dipende solo da noi, ma ce la metteremo tutta per tornare in Champions. Ce la meritiamo e sarebbe importante. Speriamo di farci questo regalo di fine anno”.