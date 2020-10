Cristante: “Un onore la fascia di capitano. E sono contento di essere un jolly”

La Roma conquista i primi tre punti del suo girone di Europa League grazie alla vittoria in rimonta 2-1 contro lo Young Boys. A fine partita ha parlato Bryan Cristante, oggi in campo 90′. Ecco le sue parole.

CRISTANTE A SKY

Una bella reazione dopo un primo tempo di attesa con una formazione nuova.

Abbiamo fatto bene, era una partita difficile. Loro pressavano bene e non eravamo abituati a questo campo così veloce: siamo contenti del risultato.

Cosa provi ad indossare la fascia da capitano?

Sensazioni positive, fa piacere essere capitano di una grande squadra come la Roma: sono onorato di questo.

Ti gratifica essere un jolly?

Sì, vuol dire che posso giocare in più zone del campo. Faccio quello che mi chiede il mister e cerco di interpretarlo al meglio possibile.

Una vittoria importante per iniziare bene il percorso in Europa League…

Era molto importante vincere qui, era importante partire bene vincendo la prima a casa loro su un campo difficile. Siamo partiti bene, dobbiamo continuare su questa strada.

CRISTANTE A ROMA TV

Abbiamo fatto bene, era una partita difficile. Pressavano bene, poi il campo è diverso, non siamo abituati. Io posso giocare in più zone del campo, faccio quello che mi chiede il mister, cercando di interpretarlo nel miglior modo possibile. Era molto importante vincere qui, non era facile, era la prima partita e c’era l’aggravante del campo. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare su questa strada.