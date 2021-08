Cristante: “Tre punti e l’affetto della nostra gente allo stadio” – FOTO

Il centrocampista giallorosso esprime tutta la sua gioia per la vittoria di ieri

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha condiviso uno scatto su Instagram della partita di ieri, vista per 3 a 1 ai danni della Fiorentina. Ecco la didascalia che accompagna la foto pubblicata dal numero 4 campione d'Europa con la nazionale italiana, alla 127esima presenza in giallorosso: “Tre punti e l’affetto della nostra gente allo stadio. Un bellissimo inizio di campionato”. La Roma ora è attesa dal ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor, in programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico alle ore 19.30.