Cristante: “Stasera vogliamo dare tutto, puntiamo alla finale”

Le parole del numero 4 giallorosso: "Stiamo bene, sappiamo che è una gara difficile. L'abbiamo preparata bene, si vedrà sul campo"

Stasera va in scena la semifinale d'andata di Europa League. La Roma affronta il Manchester United all'Old Trafford e, in assenza di Mancini squalificato, Cristante scenderà ancora in campo in difesa. Queste le parole del numero 4 giallorosso nel pre partita.