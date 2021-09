Cristante: “Stanchi come tutti, non è una scusa. Non perdiamo l’entusiasmo”

"La gestione della palla e qualche scelta difensiva. Potevamo fare meglio dopo che eravamo riusciti ad andare in vantaggio nel primo tempo"

Sbagliato un po’ di cose soprattutto nel secondo tempo, cosa è mancato secondo te, un po’ di qualità nel gioco, un po’ di duelli persi come ha detto anche il mister? Sì un po’ tutto. Dovevamo gestirla meglio, soprattutto quando siamo riusciti ad andare in vantaggio nel primo tempo, invece abbiamo subito il gol, poi la partita si è complicata. Loro erano molto aggressivi, noi abbiamo sbagliato un po’ troppi palloni.

Già c’è tempo per pensare alla prossima partita. La prossima settimana ce ne saranno due, questo è il momento per ripartire e per dimenticare subito questa sconfitta. Chiaro. Noi giochiamo giovedì e la testa è già là. Torniamo a giocare in casa e dobbiamo vincere, giovedì daremo tutto.