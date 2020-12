Cristante squalificato, la Roma non farà ricorso

Nessun ricorso, da parte della Roma, per la squalifica di Bryan Cristante. Il centrocampista, fermato per un turno dal Giudice Sportivo, dopo aver pronunciato un‘espressione blasfema in seguito all’autogol fatto contro il Bologna, salterà quindi la partita di giovedì con il Torino. Il club giallorosso, una volta visionati i filmati della partita di ieri e quelli trasmessi dalla Procura Federale, ha deciso di rinunciare al reclamo d’urgenza contro la squalifica.

Al posto di Cristante, schierato in difesa nelle ultime partite giocate dalla Roma, si rivedrà Chris Smalling. Il difensore inglese è ormai recuperato e, con ogni probabilità, scenderà in campo dall’inizio nel match contro i granata.