Cristante: “Siamo una squadra forte e in gradi di rialzarsi. Ci godiamo il momento”

Le parole del numero 4 giallorosso: "Avevamo bisogno di un leader come il mister"

Dopo l'Europeo hai chiuso con la Conference, è un momento bellissimo della carriera "Sì, quando si vince è sempre bello. E' un momento importante per Roma e per noi. Tante gare quest'anno con lo stadio sempre pieno. Ce la godiamo e abbiamo dimostrato di essere forti".

Che cosa può dare alla carriera di Zaniolo il gol di stasera? "Nicolò è forte e non serviva il gol oggi per dimostrarlo. Quando sta bene fa la differenza e può avere una carriera top".

Su Spinazzola "Sono contento per lui che ha vissuto un anno difficile. E' rientrato in un momento decisivo e stasera ci ha dato una mano. Per noi è importante e il prossimo anno farà una grande stagione".