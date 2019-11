Cristante, sempre più lontana l’ipotesi operazione

L’ipotesi operazione per Cristante si fa sempre più lontana. A riferirlo è gianlucadimarzio.com, che spiega come alcuni esami delle ultime ore hanno mostrato che l’infortunio all’inguine del centrocampista della Roma non ha subito ulteriori complicazioni e si potrebbe procedere con la terapia conservativa senza ricorrere all’operazione. Il responso ufficiale dell’equipe medica del Professor Orava è atteso a breve e darà indicazioni più precise riguardo l’iter riabilitativo che seguirà il mediano giallorosso. Cristante aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco pochi minuti dopo l’inizio della sfida con la Samp e nei giorni successivi era volato in Finlandia per un controllo specializzato.