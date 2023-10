Cristante: “Avevamo preparato la partita così. Siamo corti, giocano sempre gli stessi”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Oggi ho giocato più mezzala per sfruttare gli inserimenti e sbloccarla".

Redazione

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro l'Inter. Queste le sue parole:

Il rimpianto è aver preso gol nel finale su una disattenzione. Il punto andava bene? "Siamo arrivati a corto di energie e non avevamo tante rotazioni. L'avevamo preparata così, potevamo portare a casa un punto".

L'Inter è troppo più forte? "Non credo, sono una squadra forte con una rosa più ampia. Noi siamo un po' corti con tante partite e giochiamo sempre gli stessi. Non avevamo le energie per prenderli alti per 90 minuti. Dovevamo gestirla e lo abbiamo fatto anche abbastanza bene".

Cosa vi ha detto Mourinho? "Non abbiamo ancora parlato con il mister".

Avete preso gol nel momento in cui l'Inter faceva più fatica. "Sì, sicuramente. Nel primo tempo avevano fatto meglio. Avevamo preparato così la partita, aspettandoli e provando a sbloccarla nel finale. Ci stavamo riuscendo. Il gol si poteva evitare. Una volta preso, difficile recuperare".

In mezzo al campo saresti stato utile. "L'abbiamo preparata così. Oggi ho giocato più mezzala per sfruttare gli inserimenti e sbloccarla. L'avevamo preparata così. Bastava mezzo centimetro più e facevamo 1-0 noi e cambiava tutto".

Confermi che l'Inter ha un divario di 20 punti sulle altre? Quanto le condizioni ambientali hanno inciso su Lukaku e su di voi? "L'Inter ha una rosa molto ampia, può permettersi di fare due partite e gestire i giocatori in maniera tranquilla. Sono un altro livello da quello punto di vista in Serie A. L'ambiente lo sapevamo, non penso abbia disturbato più di tanto".

