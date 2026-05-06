Cristante tra Champions e rinnovo. E a fine stagione taglierà uno storico traguardo

Bryan Cristante è spesso e volentieri al centro delle critiche, ma per tutti gli allenatori rimane il titolare in mezzo al campo. E non poteva andare diversamente con Gasperini che lo ha lanciato giovanissimo a Bergamo e lo ha ritrovato nella Capitale. Il tecnico vuole ripartire dal blocco storico della squadra e ha già dato l'ok per il rinnovo fino al 2029. Manca solo la firma e poi diventerà ufficiale. Intanto c'è da finire questa stagione per rincorrere il quarto posto. Tre partite alla fine contro Parma, Lazio e Verona. Se le dovesse giocare tutte e tre il centrocampista entrerà nella storia del club giallorosso. È a 361 presenze con la maglia giallorosso e al Bentegodi raggiungerà Masetti (storico portiere del primo Scudetto) a 364 entrando nella top 10 dei calciatori con più presenze nella Roma.