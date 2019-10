Cristante, operazione in Finlandia per il distacco del tendine dell’adduttore

Brutta tegola per Bryan Cristante: dopo l’infortunio rimediato ieri nella gara contro la Sampdoria, gli esami strumentali svolti stamattina a Villa Stuart hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro. Come riportato nel bollettino medico, la Roma si è presa qualche ora di tempo per decidere al meglio la terapia da intraprendere. In attesa di una decisione ufficiali, stanno già arrivando le prime indiscrezioni sul percorso che seguirà il calciatore: come riportato da Roberto Infascelli, speaker di NSL Radio, il centrocampista giallorosso volerà in Finlandia per sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel pomeriggio Cristante raggiungerà Turku dove verrà operato dal professor Sakari Orava, lo stesso chirurgo che nel 2010 operò David Beckham dopo la rottura del tendine di Achille.