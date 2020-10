Cristante: “Partita preparata bene, vogliamo fare una grande prestazione”

La Roma ospita all’Olimpico il Benevento in uno dei posticipi della quarta giornata di Serie A. I giallorossi vogliono i tre punti per dare continuità al successo di Udine prima della sosta. Nel prepartita ha parlato Bryan Cristante, schierato in difesa.

CRISTANTE A ROMA TV

“E’ una partita importante, dobbiamo ripartire bene dopo la vittoria di Udine. La abbiamo preparata bene, vogliamo fare una grande partita”.

Come hai visto la squadra in settimana?

Siamo rientrati solo giovedì dalle Nazionali ma abbiamo lavorato tre giorni bene: vogliamo dimostrarlo sul campo.

Mister Fonseca ha parlato di una Roma in crescita: cosa manca secondo te per fare il salto in avanti?

Dobbiamo continuare sulla nostra strada, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo domenica dopo domenica.

“Il campionato è stato particolare, ci manca un po’ di rodaggio ma siamo in crescita”.

Che Benevento ti aspetti?

E’ un’ottima squadra e lo ha dimostrato con questa giornata. Nessun risultato è scontato