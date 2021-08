Cristante: “Partita difficile ma l’abbiamo interpretata bene”

Le parole del calciatore: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Era importantissimo passare, siamo stati bravi"

Ottima partita anche a livello personale, un gol e un assist, non c'era modo migliore per cominciare. "Sì sono contento della partita, soprattutto per come l'abbiamo interpretata da squadra. Era una partita difficile e per noi era importantissimo entrare nella fase a gironi, siamo stati bravi".