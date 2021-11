Cristante out per Covid, chance per Kumbulla. E Zaniolo può tornare titolare

L'assenza di Cristante potrebbe suggerire a Mourinho l'arretramento di Pellegrini. In questo caso il 22 avrebbe spazio sulla trequarti

L'ultima notizia in casa Roma è la doppia positività al Covid-19 di Villar e, soprattutto, di Cristante. Una grana in più per Mourinho in vista del Genoa. Il tecnico progettava di abbassare in numero 4 nella difesa a tre, mentre adesso dovrà puntare necessariamente su Kumbulla, tornato dall'Albania non al meglio fisicamente. Il vero dilemma il tecnico lo avrà a centrocampo. Senza Cristante, le alternative sono schierare uno tra Diawara e Darboe, o abbassare Pellegrini al fianco di Veretout. In caso optasse per quest'ultima, Zaniolo tornerebbe in corsa per una maglia da titolare, nel ruolo di trequartista. Il ballottaggio a quel punto sarebbe tra Nicolò e Mkhitaryan, con il numero 22 avvantaggiato.