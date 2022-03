Cristante ottimista: “Ripartiamo dallo spirito con cui ci siamo presi il punto”

Il numero 4 giallorosso sui social cerca di concentrarsi sui lati positivi del pareggio con l'Udinese

Un punto molto faticoso per la Roma, che esce dal campo dell'Udinese con l'1-1 raggiunto nel recupero grazie al rigore di Lorenzo Pellegrini. I giallorossi nel finale si sono riversati in avanti con tutti i giocatori offensivi messi in campo da Mourinho. Una prestazione comunque opaca, ma Bryan Cristante cerca di vedere il buono: "Ripartiamo dallo spirito con cui ci siamo presi questo punto. Forza Roma", il messaggio del numero 4 della Roma. Giovedì subito l'occasione per riscattare questa serata e centrare il quarti di Conference.