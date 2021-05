Cristante: “Mourinho un grande, è un piacere averlo come allenatore”

Il centrocampista: "Spero nella convocazione per gli Europei, ma credo che Mancini abbia già scelto"

Novanta minuti in campo con la maglia della Nazionale per Bryan Cristante, schierato da regista nel 4-3-3 di Mancini contro San Marino. A fine partita ha parlato a Rai Sport: "Io tra gli incerti? Il ct farà le sue valutazioni, se sarò tra i convocati mi farò trovare pronto. Penso che abbia deciso durante la stagione, vediamo le convocazioni. La mia è stata una buona stagione, abbiamo fatto tante partite, abbiamo avuto momenti migliori e peggiori. La qualità migliore dell'Italia è il gioco, stiamo seguendo la linea del mister. C'è un'identità di gioco chiara, dobbiamo solo continuare su questa strada. Mourinho? Fa solo piacere avere un allenatore come lui. Ora pensiamo agli Europei e poi saremo pronti a iniziare la stagione con questo grande allenatore.