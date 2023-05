Cristante: “Mourinho ha chiesto una rosa più lunga. È dura perdere ai rigori”

Sulle parole di Mourinho. “Faccio una riflessione che rimane un grande gruppo che ha fatto due finali consecutive. Non si arriva in una finale di Europa League a caso. Abbiamo dimostrato di essere forti”.

Pellegrini e Mancini sanno il futuro di Mourinho. Ne avete parlato? “Sinceramente adesso non stiamo pensando alla prossima stagione. Siamo dispiaciuti per la sconfitta. Abbiamo in testa altri pensieri.

La stagione vi ha portato in finale di Europa League. Di cosa avete bisogno per lottare ai massimi livelli? “C’è stato un momento nel quale avevamo tanti infortunati e siamo andati in difficoltà nelle due competizioni. Credo che il mister si riferisse ad una rosa più ampia per tutte queste partite”.