Cristante: “Mi mancano il campo e le partite. Allenarsi così non è facile, ma cerco di concentrarmi”

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha risposto sul canale Twitter della Roma alle domande del consueto appuntamento Chatting on Whattsapp. Queste le sue parole:

Come va?

Bene dai…

Come stai passando questo periodo di lockdown?

Sono qui, a casa con la mia fidanzata Selene, siamo noi due. Le giornate scorrono più o meno tutte uguali: sveglia, colazione poi mi alleno o mi rilasso un po’, pranziamo e nel pomeriggio svolgo il mio programma di allenamento e si arriva alla sera. Gioco anche un po’ con i cani in giardino! In questo periodo facciamo meno passeggiate, ma giochiamo di più.

Quanti cani hai?

Ho due femmine di Alaskan Malamute. Sono simili agli Husky, ma più grandi. Le ho prese quando giocavo al Benfica. Hanno fatto tutte le tappe con me: Lisbona, Bergamo e Roma, sono sempre con me.

Sono felici di averti in casa tutti questo tempo?

Sì. diciamo che mi dimostrano di essere felici… per quel che possono.

Di sicuro quando si tornerà alla normalità sentiranno parecchio la tua mancanza!

Forse, ma comunque quando siamo in trasferta la mia fidanzata è sempre con loro.

Anche dal punto di vista dell’alimentazione siete molto seguiti vero?

Sì, mandiamo il peso ogni mattina, ci hanno dato tutte le direttive da seguire. A parte qualche tentazione riesco a seguire bene il programma di alimentazione.

La tua fidanzata segue la tua stessa dieta?

Sì sì, mangiamo quasi sempre le stesse cose.

Quanto sei in contatto con i tuoi compagni di squadra?

Ci sentiamo, anche se sinceramente non è che ci sia molto da raccontarci su queste giornate.

Quanto è difficile allenarsi da soli in casa?

Non è divertente come quando siamo in gruppo con tutti i compagni e con il pallone, ma cerco di concentrarmi e di mettermici bene con la testa. Purtroppo in questa situazione bisogna allenarsi così, ma abbiamo tutto ciò di cui c’è bisogno.

Hai aumentato anche tu il numero di videochiamate rispetto a prima del lockdown?

Sì, rispetto a prima ne faccio molte di più, con amici e familiari. Ho anche tante chat di gruppo con gli amici, sono utili per sdrammatizzare un po’ in questo periodo.

Anche i tuoi familiari sono a Roma?

No, sono tutti in Friuli. Li sento quotidianamente e stanno tutti bene.

Qualche settimana fa ci hai parlato dei tuoi film preferiti. In questo periodo ti stai portando avanti anche con delle Serie TV?

Ti dirò… no. Preferisco vedere dei film piuttosto che seguire una serie. A dire il vero sto cercando di passare meno tempo possibile davanti alla TV. A parte seguire gli aggiornamenti dei telegiornali preferisco stare un po’ in giardino. Per il resto cerco di vivere questo momento nel modo più sereno possibile, senza aggiungere del carico a un momento di per sé già pesante per tutti.

Chris Smalling ci ha detto che sta giocando molto a UNO in questo periodo. A te piace giocare a carte?

Qualche partita di Scala 40 con la mia fidanzata l’ho fatta in questi giorni, ma non è che ci giochiamo così spesso.

Quanto ti manca il calcio?

Tanto. Mi manca allenarmi con i compagni, lo stare insieme, mi mancano le partite… Tutto.

Non hai apprezzato un po’ il fatto di dover interrompere il ritmo dei viaggi e degli spostamenti?

Uhm, giusto la prima settimana. Dopo un po’ inizia a mancarti tutta la tua routine, allenamento, viaggio, partita e tutto quello che ne fa parte.

Ti manca anche poter seguire a casa partite di altri campionati?

No, a quello non ci penso, mi manca proprio il campo.

Spero di poterti rivedere presto lì!

Lo spero anche io!