Cristante, l’uomo di Mou: affidabilità e straordinari in attesa di Wijnaldum

Non piace a tutti, ma non dispiace a nessun allenatore. Mourinho compreso. Dopo l’infortunio al polso Bryan Cristante è tornato al 100% e in questo inizio 2023 senza Wijnaldum sarà ancora lui a dirigere il centrocampo. Gli allenamenti proseguono senza sosta con l’utilizzo di uno speciale tutore per lo scafoide e sarà a disposizione della squadra già dalle prime partite di gennaio. Novità e rassicurazioni che servivano alla Roma , ma soprattutto a José, che da quando si è seduto sulla panchina giallorossa non ha mai rinunciato, per fiducia e necessità, al centrocampista azzurro. Adesso con l’ulteriore prolungamento dei tempi di attesa di Gini, il numero 4 sarà costretto ancora agli straordinari.

Bryan, due obiettivi: contratto e prestazioni

Bryan è il tipico giocatore che si nota di più quando non c’è, rispetto a quando è presente. E questo lo porta spesso a finire oggetto di critiche, a volte anche giustificate. Nonostante ciò, la sua affidabilità fuori e dentro al campo lo ha reso agli occhi del tecnico portoghese una delle poche pedine indiscusse di questa rosa. Utilizzato senza tregua e in coppia con Matic – scelta che ha animato e non poco la piazza - non ha mai espresso il suo potenziale al meglio e adesso anche lui aspetta paziente il rientro Gini per avere meno compiti multitasking. Le aspettative e prestazioni potrebbero quindi cambiare inserendo, purtroppo solo dopo il 15 gennaio, quello che doveva essere il “perno” nell’idea di Mourinho di inizio stagione. Come cambierà il centrocampo con Wijnaldum? Un possibile piano è già pronto. Il dinamismo del 25 della Roma, unito alle sue doti di inserimento dovrebbe consentire allo Special One di formare una linea di centrocampo molto completa e ben bilanciata: Cristante sarà l’uomo deputato al recupero dei palloni, mentre l’ex PSG avrà il compito di collegare centrocampo ed attacco grazie alla sua qualità ed alla sua capacità di sapersi posizionare in maniera perfetta tra le linee. Frattesi permettendo ovviamente. Nella lista d’attesa c’è anche la firma del nuovo contratto di Bryan. In scadenza nel 2024, sembra che tra club e giocatore manchi solo l’ufficialità per un accordo fissato a circa 3 milioni fino al 2027.