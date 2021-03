Cristante: “Lo Shakhtar è una grande squadra, la qualificazione non è chiusa”

La Roma festeggia la vittoria con lo Shakhtar che ipoteca il passaggio del turno. Bryan Cristante ha commentato così la partita nel post-gara.

CRISTANTE A SKY

Una grande serata, una vittoria che vi avvicina ai quarti…

Abbiamo fatto una grande partita, siamo riusciti a metterla sulla strada giusta e poi nel secondo tempo l’abbiamo chiusa. Adesso andiamo lì con un ottimo risultato ma la qualificazione ancora non è chiusa.

Non era facile, avete riportato sulla terra una squadra che aveva pareggiato due volte contro l’Inter e ha battuto due volte il Real.

E’ una grande squadra lo Shakhtar, l’ha dimostrato in questi anni. Ha sempre giocato la Champions e ha fatto il suo percorso. Siamo stati bravi noi e dobbiamo cercare di replicare la partita là da loro.

A volte vi muovono un po’ di critiche che siete poco costanti, come rendimento in campionato siete quarti, in Europa League battete una squadra così chiudendo con la porta inviolata. Forse se c’è una qualità è la costanza…

Stiamo facendo due ottimi percorsi sia in campionato che in Europa League. Sicuramente abbiamo sbagliato qualche partita però penso che la costanza non ci è mancata perché dall’inizio dell’anno siamo andati in crescendo e stiamo portando avanti due competizioni nel modo giusto. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorare e continuare a crescere.

Sul livello personale sei sempre più arretrato nei tre dietro, anche tu ti sta scoprendo in un nuovo ruolo?

E’ un ruolo che posso fare, adesso il mister mi sta chiedendo questo e si cerca di mettere tutto il meglio possibile in quella posizione.