Cristante: “In fase difensiva siamo mancati a inizio stagione, ora continuiamo a crescere”

La Roma vince 4-0 nella prima di Europa League contro il Basaksehir e conquista il primo posto momentaneo nel girone. Al termine del match Bryan Cristante ha raccontato le sue impressioni ai microfoni dei cronisti.

CRISTANTE A SKY

Oggi non avete preso rischi in difesa.

Stiamo continuando a crescere, è la cosa più importante. Abbiamo fatto una buona partita, era importante non prendere gol.

Ti sei riorganizzato in questo ruolo da mediano. Più passa il tempo, più sembri a tuo agio.

Più partite si giocano in un ruolo, più riesci a prendere confidenza. L’intesa col mio ruolo migliora sempre.

Sapete fare tante cose in tanti giocatori.

Sì, chiaramente è una cosa che ci chiede il mister, fare un po’ tutto a centrocampo. Piace anche andare più avanti a dare una mano alla fase offensiva.

La fase di costruzione vi dà garanzie in fase di non possesso.

In fase di sviluppo riusciamo a uscire bene coi tre dietro e uno dei terzini più alti. In fase difensiva stiamo continuando a crescere, siamo un po’ mancati all’inizio della stagione. Dobbiamo continuare a crescere.

CRISTANTE A ROMA TV

Bryan sei diventato un punto fermo per la squadra. Sì stiamo facendo bene, non solo io ma tutta la squadra. Possiamo dire la nostra contro tutti, dobbiamo continuare a crescere e mantenere questa mentalità.

Molti giocatori nuovi questa sera, tante soluzioni e alternative. Abbiamo giocatori forti in tutti i ruoli, quindi abbiamo anche la possibilità di riposare pur restando competitivi. Stiamo crescendo partita dopo partita e siamo più affiatati.

Inizia un duro ciclo di partite, a cominciare dal Bologna. La continuità è fondamentale, bisogna pensare partita dopo partita e potare a casa i risultati.