Cristante: “In Europa tutte le partite sono difficili. In casa dobbiamo vincere”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Il piano è essere al 100%. Sappiamo cosa fare siamo in casa. E’ un vantaggio per noi. Dobbiamo gestire la partita e capire come si mette"

Redazione

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Queste le sue parole:

Ultimamente abbiamo visto alcune versioni della Roma. Stasera quale sara la sintesi? "Ogni gara è diversa. In Europa sono tutte difficili. Più che come siamo vediamo come entriamo. Dobbiamo dare il 100% oggi che è la prima in casa. Al 100% in un modo o nell’altro dobbiamo vincere".

Qual è il piano? “Il piano è essere al 100%. Sappiamo cosa fare siamo in casa. E’ un vantaggio per noi. Dobbiamo gestire la partita e capire come si mette. L’abbiamo preparata bene”.

Su Matic. “Stiamo facendo bene ma tutti. Abbiamo girato nei vari ruoli e abbiamo trovato una squadra anche con i cambi. Dobbiamo continuare così ed entrare con la testa giusta”.