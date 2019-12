Cristante, il rientro si avvicina: il centrocampista si allena in campo a Trigoria – FOTO

Dopo l’infortunio all’adduttore destro rimediato contro la Sampdoria lo scorso 20 ottobre e la terapia conservativa consigliata dal professor Orava, Bryan Cristante torna sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini. In questa prima fase il centrocampista giallorosso lavora con la palla e sui cambi di direzione. Il rientro, previsto per gennaio, sembra sempre più vicino. Con lui anche Justin Kluivert, dopo lo stop per l’edema al flessore della coscia sinistra contro l’Hellas Verona.